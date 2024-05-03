Зібрати великодній кошик у Польщі дешевше, ніж в Україні — дослідження

Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох людей в Україні коштуватиме 1 422 грн та 1 326 грн у Польщі. Про це свідчать дані Інституту аграрної економіки та аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Польщу обрали до аналізу, оскільки там найбільше українців, що знаходяться за кордоном, які так само готуються до Великодня.

Відтак, вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі. Найдорожчими складовими є м’ясні страви.

Дослідники порахували вартість кошика з розрахунку 05 кг за кожний продукт. Домашня ковбаса Україні вартує 200 грн в Україні та 244 грн у Польщі. Буженина 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша — 110 грн, у той час, як у Польщі - 200 грн.

В Україні серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир — щонайменше 265 грн за пів кілограма, у той час, як у Польщі ціна складе 117 грн.

За вершкове масло у нас віддадуть 194,75 грн, у Польщі — 185 грн. Значно дорожчий в Україні м’який сир — 107,5 грн у той час, як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.

За банку хріну (250 гр) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 гр солі відповідно по 3 та 5 грн.

Рівень доходів

З аналізу видно, що різниця у вартості цін на продукти мінімальна, однак в агенції звертають увагу на рівень доходів в обох країнах.

Якщо у Польщі середня місячна зарплата складає 59 грн (6 061 злотий з урахуванням податків) то в Україні 17 442 грн.

«Ми спостерігаємо мінімальну різницю у вартості продуктів в Україні та Польщі, однак важливо враховувати рівень доходів у кожній країні. За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі.

Таким чином, розгляд цін на продукти без урахування рівня доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці (українки) приїжджають у Польщу на роботу і повертаються в Україну витрачати зароблене", — зазначив Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.