Зібрати великодній кошик у Польщі дешевше, ніж в Україні — дослідження

Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох людей в Україні коштуватиме 1 422 грн та 1 326 грн у Польщі. Про це свідчать дані Інституту аграрної економіки та аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Зібрати великодній кошик у Польщі дешевше, ніж в Україні — дослідження
Фото: freepik.com

Польщу обрали до аналізу, оскільки там найбільше українців, що знаходяться за кордоном, які так само готуються до Великодня.

Відтак, вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі. Найдорожчими складовими є м’ясні страви.

Дослідники порахували вартість кошика з розрахунку 05 кг за кожний продукт. Домашня ковбаса Україні вартує 200 грн в Україні та 244 грн у Польщі. Буженина 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша — 110 грн, у той час, як у Польщі - 200 грн.

В Україні серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир — щонайменше 265 грн за пів кілограма, у той час, як у Польщі ціна складе 117 грн.

За вершкове масло у нас віддадуть 194,75 грн, у Польщі — 185 грн. Значно дорожчий в Україні м’який сир — 107,5 грн у той час, як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.

За банку хріну (250 гр) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 гр солі відповідно по 3 та 5 грн.

Рівень доходів

З аналізу видно, що різниця у вартості цін на продукти мінімальна, однак в агенції звертають увагу на рівень доходів в обох країнах.

Якщо у Польщі середня місячна зарплата складає 59 грн (6 061 злотий з урахуванням податків) то в Україні 17 442 грн.

«Ми спостерігаємо мінімальну різницю у вартості продуктів в Україні та Польщі, однак важливо враховувати рівень доходів у кожній країні. За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі.

Таким чином, розгляд цін на продукти без урахування рівня доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці (українки) приїжджають у Польщу на роботу і повертаються в Україну витрачати зароблене", — зазначив Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.





Интересные новости
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Нацбанк віддав частину свого прибутку державі
В Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіониВ Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіони
НБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривніНБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривні
Курс валют: банки в Україну різко скороти імпорт доларів та євро
Блок рекламы


Похожие новости
Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця рокуПриватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
В Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіониВ Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіони
ЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житлаЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житла
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Скільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідженняСкільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідження
Регулювання криптовалют в Україні відбуватиметься за стандартами ЄС — НБУРегулювання криптовалют в Україні відбуватиметься за стандартами ЄС — НБУ
Яка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідженняЯка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідження
Результатами податкових перевірок є «смішні» надходження до бюджету – дослідженняРезультатами податкових перевірок є «смішні» надходження до бюджету – дослідження
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Последние новости
Подгружаем последние новости