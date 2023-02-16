"Нова пошта" почала приймати незапаковані посилки через поштомати

"Нова пошта" оголосила про нову послугу - відправки незапакованих посилок через поштомати. Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

«Тепер поштомат – це майже повноцінне відділення у вас у під’їзді, на заправці або біля магазину: забирайте, відправляйте і не турбуйтесь про пакування», — розповідає менеджер бізнес-продукту Богдан Шестопал.

За його словами, поштовхом для розробки послуги стали побажання клієнтів, яким було незручно самостійно пакувати посилку вдома, щоб відправити через поштомат.

Допомога "Нової пошти" запакувати посилку обійдеться в 15 грн, незалежно від її розміру. У цю вартість входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень. А пакування документів взагалі безплатне.