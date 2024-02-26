Ціна на цибулю у Східній Європі почала знижуватися

Експерти називають декілька причин подешевшання цього овоча.

© freepik/freepik

В Україні і всій Східній Європі, спостерігається зниженням цін на цибулю. За словами експертів, це стало несподіванкою для багатьох. Аналітики проєкту EastFruit розповіли про головні фактори, які вплинули на зниження цін на цей овоч, інформує ZN.ua .

Аналітики зазначили, що за підсумками тижня ситуація дещо вирівнялася, але ціни на цибулю гарної якості в Україні все одно впали приблизно на 10%. Більш істотне зниження цін спостерігається в сегменті цибулі з проблемною якістю.

«Тиск на ціни цибулі відчувався і на ринку Молдови, але там, поки що, цінову планку вдалося утримати. А ось у Польщі цибуля подешевшала за тиждень вперше у 2024 році. Зниження середніх цін склало близько 4-6%. Наразі ціни на цибулю в Польщі залишаються найвищими, а в Україні – найнижчими поміж країн регіону», – йдеться у повідомленні.

За словами учасників ринку, на ринок Польщі продовжує надходити цибуля з країн Центральної Азії, насамперед з Узбекистану, який стимулює експорт продукції, надаючи часткову бюджетну компенсацію за транспорт.

«Оптові ціни на цибулю в Узбекистані за підсумками тижня залишилися без істотних змін, хоча трейдерам вдається закуповувати продукцію у фермерів значно дешевше, ніж раніше. Інша причина – це збільшення відвантажень цибулі з України на ринки інших країн ЄС», – пояснили експерти.

За словами аналітиків, якщо роком раніше Україна була великим покупцем цибулі в Євросоюзі, то зараз перетворилася на одного з головних постачальників, всього за один рік відновивши зруйноване російськими агресорами овочівництво.

Експерти не виключили, що зниження цін на цибулю в Східній Європі є тимчасовим, оскільки й в Україні, і в Польщі та навіть у Нідерландах, є проблеми з якістю цибулі.

«Тому фермери, які змушені розпродавати продукцію, йдуть на зниження ціни. Однак у міру зниження запасів якісної продукції в сховищах, ціни на цибулю можуть знову підвищитися, про що ми розповідали в огляді ринку цибулі в ЄС», – йдеться у повідомленні.