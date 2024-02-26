Ціна на цибулю у Східній Європі почала знижуватися

Експерти називають декілька причин подешевшання цього овоча.

Ціна на цибулю у Східній Європі почала знижуватися
© freepik/freepik

В Україні і всій Східній Європі, спостерігається зниженням цін на цибулю. За словами експертів, це стало несподіванкою для багатьох. Аналітики проєкту EastFruit розповіли про головні фактори, які вплинули на зниження цін на цей овоч, інформує ZN.ua.

Аналітики зазначили, що за підсумками тижня ситуація дещо вирівнялася, але ціни на цибулю гарної якості в Україні все одно впали приблизно на 10%. Більш істотне зниження цін спостерігається в сегменті цибулі з проблемною якістю.

«Тиск на ціни цибулі відчувався і на ринку Молдови, але там, поки що, цінову планку вдалося утримати. А ось у Польщі цибуля подешевшала за тиждень вперше у 2024 році. Зниження середніх цін склало близько 4-6%. Наразі ціни на цибулю в Польщі залишаються найвищими, а в Україні – найнижчими поміж країн регіону», – йдеться у повідомленні.

За словами учасників ринку, на ринок Польщі продовжує надходити цибуля з країн Центральної Азії, насамперед з Узбекистану, який стимулює експорт продукції, надаючи часткову бюджетну компенсацію за транспорт.

«Оптові ціни на цибулю в Узбекистані за підсумками тижня залишилися без істотних змін, хоча трейдерам вдається закуповувати продукцію у фермерів значно дешевше, ніж раніше. Інша причина – це збільшення відвантажень цибулі з України на ринки інших країн ЄС», – пояснили експерти.

За словами аналітиків, якщо роком раніше Україна була великим покупцем цибулі в Євросоюзі, то зараз перетворилася на одного з головних постачальників, всього за один рік відновивши зруйноване російськими агресорами овочівництво.

Експерти не виключили, що зниження цін на цибулю в Східній Європі є тимчасовим, оскільки й в Україні, і в Польщі та навіть у Нідерландах, є проблеми з якістю цибулі.

«Тому фермери, які змушені розпродавати продукцію, йдуть на зниження ціни. Однак у міру зниження запасів якісної продукції в сховищах, ціни на цибулю можуть знову підвищитися, про що ми розповідали в огляді ринку цибулі в ЄС», – йдеться у повідомленні.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експортуІспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експорту
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошейУ Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Газ у Європі за рік подешевшав удвічі, а сховища досі заповненіГаз у Європі за рік подешевшав удвічі, а сховища досі заповнені
Ціна біткоїну подолала рівень $28 тисячЦіна біткоїну подолала рівень $28 тисяч
Ціни на газ у Європі впали до мінімального рівні за два рокиЦіни на газ у Європі впали до мінімального рівні за два роки
Місія МВФ розпочала свою роботу в УкраїніМісія МВФ розпочала свою роботу в Україні
В Європі подорожчала година роботи: розрив з українськими зарплатами неприємно вражаєВ Європі подорожчала година роботи: розрив з українськими зарплатами неприємно вражає
У Шотландії виставили на продаж безлюдний острів: цінаУ Шотландії виставили на продаж безлюдний острів: ціна
Акції зростають після даних щодо інфляції США, ціна золота наблизилася до максимуму: що потрібно знати вранціАкції зростають після даних щодо інфляції США, ціна золота наблизилася до максимуму: що потрібно знати вранці
Велика Британія почала друкувати банкноти із зображенням нового короляВелика Британія почала друкувати банкноти із зображенням нового короля
Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 рокуЗолото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року
Последние новости
Подгружаем последние новости