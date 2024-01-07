Газ у Європі за рік подешевшав удвічі, а сховища досі заповнені

Вартість газу продовжує падати.

Вартість газу в Європі від початку 2023 року знизилася з 79 євро до 31,99 євро за мегават-годину. Наразі вона на найнижчому рівні за останні три місяці. Про це пише Укрінформ із посиланням на АРА, інформує ZN.ua .

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"Ціна на природний газ в Європі незадовго до кінця року впала до найнижчого рівня за останні три місяці. У п'ятницю на біржі в Амстердамі еталонний ф'ючерсний контракт TTF з поставкою через місяць коштував 31,99 євро за мегават-годину (МВт-год.). Європейський природний газ не був таким дешевим з вересня", – зазначає видання.

Зазначається, що протягом року ціна на природний газ також значно знизилася.

"На початку 2023 року мегават-година все ще коштувала 79 євро. Початок війни на Близькому Сході призвів до того, що на початку жовтня ціна знову тимчасово піднялася вище 50 євро. Однак потім тенденція змінилася, і відтоді ціна знижується", – йдеться в матеріалі.

Нинішній рівень ціни на природний газ у Європі також значно нижчий за максимуми, досягнуті після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Протягом 2022 року ціни часом перевищували 300 євро за мегават-годину, оскільки Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Спочатку потрібно було знайти заміну, зокрема, у вигляді поставок скрапленого природного газу морем", – зазначається в статті.

Крім того, наразі добре заповненими є і сховища природного газу в Європі. Згідно з останніми даними Європейської асоціації газосховищ GIE, в Австрії загальний рівень заповнення нещодавно становив близько 92,5%, в Німеччині – 90,8%. Також практично заповнені сховища в Португалії, Швеції та Польщі.

Нагадаємо, в Україні 12 постачальників газу оприлюднили річні пропозиції на січень. З початком 2024 року, природний газ для населення не подорожчає. Залежно від компанії, вартість одного кубометра газу в грудні становитиме від 7,70 до 9,99 грн. Так, у семи постачальників газу ціна кубометра нижча за 8 грн, ще у п'яти – вища.