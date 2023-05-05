Російський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПК
Задяки деяким своїм активам в Україні він може спонсорувати війну.
Центр протидії корупції та «Всеукраїнське об’єднання Автомайдан» звернулися до Міністерства юстиції з проханням про конфіскацію активів компаній, що пов'язані з підсанкційним російським олігархом Міхаілом Фрідманом, та досі залишаються під його контролем,
До таких активів російського олігарха зокрема входять: 32,86% «Альфа-банку», 45,16% у групі компаній мінеральних вод, до складу якої входять «Моршинська», «Миргородська» та 37,86% у компанії «Київстар», якій до того ж належить майже 70% Helsi.me.
ЦПК зазначає, що в Україні діють щонайменше 18 підприємств, пов?язаних із Фрідманом, які можливо повністю або частково конфіскувати у дохід держави, серед яких:
- АТ «Сенс банк». Статутний капітал: 28,7 млрд грн
- ПрАТ «Київстар». Статутний капітал: 654,7 млн грн
- ТОВ «Укрсоцбуд». Статутний капітал: 150 млн грн
- ТОВ «Київстар.Тех». Статутний капітал: 111 млн грн
- ПрАТ СК «Альфа-страхування». Статутний капітал: 109 млн грн
- ПрАТ «Миргородський Завод Мінеральних Вод». Статутний капітал: 21,4 млн грн
- ТОВ «Паритет-фінанс». Статутний капітал: 14 млн грн
До того ж «Альфа-Банк» Фрідмана є єдиним засновником АТ «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ». У 2016-2020 роках це підприємство виграло в дев’яти оборонних закупівлях на загальну суму 56,238 млн російських рублів. З цього виходить, що олігарх може і зараз постачати пальне на війну.