Російський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПК

Задяки деяким своїм активам в Україні він може спонсорувати війну.

Центр протидії корупції та «Всеукраїнське об’єднання Автомайдан» звернулися до Міністерства юстиції з проханням про конфіскацію активів компаній, що пов'язані з підсанкційним російським олігархом Міхаілом Фрідманом, та досі залишаються під його контролем, повідомляє Центр протидії корупції .

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До таких активів російського олігарха зокрема входять: 32,86% «Альфа-банку», 45,16% у групі компаній мінеральних вод, до складу якої входять «Моршинська», «Миргородська» та 37,86% у компанії «Київстар», якій до того ж належить майже 70% Helsi.me.

ЦПК зазначає, що в Україні діють щонайменше 18 підприємств, пов?язаних із Фрідманом, які можливо повністю або частково конфіскувати у дохід держави, серед яких:

АТ «Сенс банк ». Статутний капітал: 28,7 млрд грн

ПрАТ «Київстар». Статутний капітал: 654,7 млн грн

ТОВ «Укрсоцбуд». Статутний капітал: 150 млн грн

ТОВ «Київстар.Тех». Статутний капітал: 111 млн грн

ПрАТ СК «Альфа-страхування». Статутний капітал: 109 млн грн

ПрАТ «Миргородський Завод Мінеральних Вод». Статутний капітал: 21,4 млн грн

ТОВ «Паритет-фінанс». Статутний капітал: 14 млн грн

До того ж «Альфа-Банк» Фрідмана є єдиним засновником АТ «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ». У 2016-2020 роках це підприємство виграло в дев’яти оборонних закупівлях на загальну суму 56,238 млн російських рублів. З цього виходить, що олігарх може і зараз постачати пальне на війну.