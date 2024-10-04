Наближені до Путіна олігархи захопили землю в Криму для стоянки яхт багатіїв

Мільярдери Аркадій та Борис Ротенберги з найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна за останні півтора року захопили землю в тимчасово окупованому Криму для будівництва стоянки яхт російських багатіїв, інформує Апостроф .

Про це повідомляє портал "Верстка".

Зазначається, що підсанкційні олігархи заволоділи у Балаклавській бухті щонайменше десятьма ділянками землі, які вилучили в українських та місцевих власників.

На захоплених ділянках землі планують спорудити масштабну стоянку для яхт. У 2018-му Путін доручив створити яхтову марину в бухті в рамках "програми розвитку Криму та Севастополя".

Тоді ж компанія бізнесменів "Будгазмонтаж" виграла тендер на проєктування марини, а будівництвом мала зайнятися підконтрольна фірма "Мостотрест", що відповідала за спорудження Кримського мосту.

Проте власники нерухомості та ділянок у бухті - жителі та бізнесмени стали перешкодою для будівництва марини, яка повинна вміщувати 600 місць для яхт, а також готелі для відпочивальників.

Через це нерухомість підприємців захоплюють за допомогою тамтешніх ставлеників Путіна чиновників та силовиків. Вони завалюють місцевих власників судовими позовами, звинувачуючи їх у тому, що вони заволоділи майном ще до окупації півострова, порушуючи закони.

"Проти найбільш непоступливих бізнесменів зі зв'язками, як Володимир Ованесов, військова прокуратура та ФСБ порушують кримінальні справи. Переслідують також співробітників державної служби кадастру, які відмовлялися видаляти справжніх власників із реєстру", - пишуть журналісти.

Крім того, Ротенберги скуповують ділянки, що перебувають у вільному продажу.