У тимчасово окупованому Криму спостерігається дефіцит медикаментів – ЦНС

На півострові загострюється гуманітарна криза.

У тимчасово окупованому Криму спостерігається дефіцит медикаментів – ЦНС
© Слово і діло

У тимчасово окупованому Криму, де місцевих жителів змушують здавати кров для поранених окупантів, спостерігається дефіцит медикаментів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових РФ. Гуманітарна криза на півострові загострюється, адже окрім ліків медична система загалом переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують у військові шпиталі», – зазначають у відомстві.

Як повідомляє кримське підпілля, раніше Москва пообіцяла так званому очільнику півострова Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді РФ Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: «все для победы, все для армии».

Центр національного спротиву вкотре закликав мешканців тимчасово окупованих територій, за можливості, покидати ТОТ та виїжджати на підконтрольні українському уряду території.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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