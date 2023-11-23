"Укренерго": В енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії

У відомстві закликали українців "ощадливо споживати електроенергію протягом доби".

В "Укренерго" повідомили про дефіцит електроенергії в українські енергосистемі. Таку ситуацію спричинило, зокрема, похолодання. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує ZN.ua .

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В "Укренерго" зауважили, що є три основні причини дефіциту:

- збільшення споживання через похолодання;

- підвищена аварійність блоків електростанцій

- недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС;

"Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту. Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", – зазначається у заяві.

У вівторок 21 листопада, середньодобова температура була на 5,8°C нижче, ніж у минулий вівторок 14 листопада. Вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада.

Експорт сьогодні здійснювався у нічні години мінімального споживання до Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 720 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється у денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови Загальний обсяг 2 707 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 507 МВт.

Повідомляється також, що вчора ввечері було зафіксовано відключення дією захисту високовольтної лінії в центральному регіоні. Відключення споживачів не зафіксовано, тривають відновлювальні роботи.

"Станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", – додали у повідомленні.