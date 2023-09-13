Світовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – Bloomberg

Світові запаси нафти різко скорочуються.

Саудівська Аравія продовжує скорочення видобутку. Тому не виключено, що в наступному кварталі світові ринки нафти зіткнуться з дефіцитом постачання більш ніж на 3 мільйони барелів на день - це найбільший дефіцит з 2007 року, інформує ZN.ua.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Організації країн-експортерів нафти, 13 членів ОПЕК цього кварталу видобули в середньому 27,4 мільйона барелів на день, що приблизно на 1,8 мільйона менше, ніж, на думку організації, необхідно споживачам. Якщо організація збереже обсяги виробництва без змін, як заявила лідер групи Саудівська Аравія, розрив між попитом і пропозицією збільшиться майже вдвічі в останні три місяці року. За оцінками ОПЕК, для задоволення споживання їй необхідно забезпечити 30,7 млн. барелів на день у четвертому кварталі.

Хоча представники ОПЕК регулярно заявляють, що їхня мета — підтримувати баланс світових ринків нафти, останні прогнози припускають, що вони мають намір швидко скоротити запаси. У доповіді йдеться, що запаси сирої нафти в розвинених країнах вже приблизно на 114 мільйонів барелів нижчі від середнього показника за період з 2015 по 2019 рік.

Скорочення поставок відбиває фінансові потреби всередині організації. За оцінками Bloomberg Economics, Саудівська Аравія може вимагати ціни майже 100 доларів за барель для покриття державних витрат.


Олена Середа, ZN.ua





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