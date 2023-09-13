Світовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – Bloomberg
Світові запаси нафти різко скорочуються.
Саудівська Аравія продовжує скорочення видобутку. Тому не виключено, що в наступному кварталі світові ринки нафти зіткнуться з дефіцитом постачання більш ніж на 3 мільйони барелів на день - це найбільший дефіцит з 2007 року, інформує
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Хоча представники ОПЕК регулярно заявляють, що їхня мета — підтримувати баланс світових ринків нафти, останні прогнози припускають, що вони мають намір швидко скоротити запаси. У доповіді йдеться, що запаси сирої нафти в розвинених країнах вже приблизно на 114 мільйонів барелів нижчі від середнього показника за період з 2015 по 2019 рік.
Скорочення поставок відбиває фінансові потреби всередині організації. За оцінками Bloomberg Economics, Саудівська Аравія може вимагати ціни майже 100 доларів за барель для покриття державних витрат.