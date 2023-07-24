Укренерго заявила про критичний стан в енергосистемі України

Українська енергосистема ледве долає літні навантаження, пов'язанні з підвищеним використанням електроенергії. Водночас, саме влітку енергетики мають відновити вітчизняну енергосистему до такого стану, який би дозволив українцям пройти зиму без блекаутів і тривалих вимкнень світла.

Про це йдеться у заві компанії Укренерго, з якою вона звернулася до українських споживачів.

У заяві, зокрема, йдеться, що енергетики докладають колосальних зусиль, аби встигнути відновити пошкоджену ворогом енергосистему до настання холодів. Адже з приходом холодної пори року обсяг енергоспоживання незмінно зростає, що потребує додаткової генерації електроенергії.

Саме зараз енергетики працюють над відновленням зруйнованих блоків електростанцій та пошкоджених систем передачі енергії. Тому енергетикам зараз вкрай необхідно, щоб у них були "розв'язані руки", тобто, щоб у системі не виникало дефіциту електроенергії. Це дало би змогу спеціалістам займатись ремонтом об'єктів, аби максимально зміцнити енергосистему до зими.

Водночас, зараз у пікові години навантаження в мережі досягає критичного.

"Одночасно ввімкнені потужні прилади створюють додаткове навантаження на енергосистему. Особливо, коли ми одночасно вмикаємо кондиціонер, пралку, праску, посудомийну машинку в години максимумів споживання з 16:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Але наразі в розпорядженні енергетиків є дуже обмежена кількість електростанцій, які можна додатково запускати, щоб задовольнити вечірні піки споживання.

Тож енергетики просять українців дотримуватись кількох простих правил, якы допоможуть знизити навантаження на енергосистему та максимально підготувати її до зими. Отже, з 16:00 до 23:00 українців просять:

Обмежити використання кондиціонерів. Охолоджуючи приміщення, виставляти температуру не нижче 23?С. Переносити використання потужних пристроїв (пральної, посудомийної машини, бойлера) на нічний час. Або хоча б використовувати їх почергово, щоб розподілити навантаження (спочатку праска, потім пилосос). За можливості, зменшити з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою. Завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.

Нагадаємо, тариф на електроенергію підвищать іще вдвічі. Але найближчими місяцями в Міненерго пообіцяли його не чіпати.