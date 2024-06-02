Кожне третє підприємство в Україні очікує зростання цін – Держстат

25% виробництв збільшують обсяги, і стільки ж мають менше замовлень

Найближчі три місяці бізнес у промисловому сегменті очікує в Україні зростання відпускних цін на продукцію, а також зменшення кількості працівників на підприємствах. Таку оцінку під час аналізу поточної ситуації та формулювання очікувань промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності, оприлюднив Держстат, інформує ZN.ua.

За оцінкою промисловців, зростання відпускних цін очікує кожне третє підприємство, але динаміка відповідних очікувань зменшилася порівняно з початком року. Зменшення кількості працівників прогнозує значна кількість промисловців.

очікування
очікування
Держстат України

Що у промисловості із замовленнями?

За оцінкою керівників або менеджерів промислового сектору в цілому по Україні, обсяг виробництва продукції зріс у 25% компаній і не зазнав жодних змін у 50%. У чверті промислових підприємств кількість замовлень зменшилася. 59% промислових підприємств завантажені відповідно до сезону, але 39% керівників підприємств оцінюють кількість замовлень як суттєво меншу за звичайну.

Чи можливе прогнозування бізнесу?

55% опитаних керівників зазначили, що на найближчий час досить важко прогнозувати роботу бізнесу. 41% вважають це складним завданням, хоча і можливим.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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