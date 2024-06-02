Кожне третє підприємство в Україні очікує зростання цін – Держстат

25% виробництв збільшують обсяги, і стільки ж мають менше замовлень

Найближчі три місяці бізнес у промисловому сегменті очікує в Україні зростання відпускних цін на продукцію, а також зменшення кількості працівників на підприємствах. Таку оцінку під час аналізу поточної ситуації та формулювання очікувань промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності, оприлюднив Держстат, інформує ZN.ua .

За оцінкою промисловців, зростання відпускних цін очікує кожне третє підприємство, але динаміка відповідних очікувань зменшилася порівняно з початком року. Зменшення кількості працівників прогнозує значна кількість промисловців.

очікування Держстат України

Що у промисловості із замовленнями?

За оцінкою керівників або менеджерів промислового сектору в цілому по Україні, обсяг виробництва продукції зріс у 25% компаній і не зазнав жодних змін у 50%. У чверті промислових підприємств кількість замовлень зменшилася. 59% промислових підприємств завантажені відповідно до сезону, але 39% керівників підприємств оцінюють кількість замовлень як суттєво меншу за звичайну.

Чи можливе прогнозування бізнесу?

55% опитаних керівників зазначили, що на найближчий час досить важко прогнозувати роботу бізнесу. 41% вважають це складним завданням, хоча і можливим.