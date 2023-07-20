Новий літній рекорд споживання електроенергії: в Укренерго просять українців економити

За кілька днів вечірнє споживання зросло на 4%.

Минулої доби, 19 липня, в енергосистемі о 21:40 був зафіксований літній рекорд споживання. При цьому споживання на 1% перевищило показник найспекотнішого дня року - 6 липня. Це при тому, що середньодобова температура вчора була на 4?С нижчою, повідомили в Укренерго, інформує ZN.ua .

У порівнянні з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.

"Для того, щоб покрити стрімко зростаюче споживання доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр Укренерго залучає всі наявні в енергосистемі електростанції, які в роботі, але їхній обсяг суттєво обмежений", – йдеться в повідомленні.

В компанії нагадали, що тривають масштабні ремонтні роботи на багатьох електростанціях – теплові та гідроелектростанції відновлюються після пошкоджень внаслідок російських атак, атомні – в планових ремонтах. Крім того, сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції.

Компанія закликає економно користуватися електроенергією:

З 16:00 до 23:00:

- охолоджуйте приміщення не нижче 23?С;

- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

- переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Проте голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що введення обмежень на використання електроенергії через спеку не планується.