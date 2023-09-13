Відключення електроенергії з 1 жовтня: заява Міненерго

Наразі в Україні немає дефіциту електроенергії. Тому відключення електроенергії з 1 жовтня не планується. Однак, світло можуть відключати у випадку, якщо ворог відновить обстріли енергетичної інфраструктури України, і якщо ці обстріли виявляться влучними. Наразі ж ні про як планові відключення світла не йдеться.

Таку заяву зробили в Міненерго з приводу інформації про планові відключення електроенергії з 1 жовтня, яка поширюється у ЗМІ. Зокрема, йдеться про те, що вже навіть складені графіки планових відключень.

У Міністерстві енергетики України зауважили, що графіки планових відключень насправді розроблені для кожного регіону, однак інформація про їхнє застосування не відповідає дійсності.

У повідомленні прес-служби Міненерго, зокрема, зазначають, що зараз в Україні немає дефіциту потужності. А в денні години навіть спостерігається її профіцит. Отже, немає ніякої необхідності у планових відключеннях електроенергії.

“На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається”, – наголосили в інформації від Міненерго.

Щоправда, ніхто не може гарантувати, що такої необхідності не виникне згодом. У разі, якщо агресор відновить обстріли української енергосистеми, то не виключено, що доведеться застосувати розроблені графіки відключень.

Що стосується цих графіків, то вони були розроблені заздалегідь, щоб уникнути несправедливості в розподілі електроенергії у випадку її дефіциту, кажуть в Міненерго. Торік було немало нарікань, що електроенергію відключають споживачам нерівномірно: одні сиділи без світла більшу частину доби, а в інших світло майже не відключали. Тому було вирішено цьогоріч заздалегідь розробити справедливі графіки відключень, щоб усім діставалося електрики порівну.

Нагадаємо, теперішній тариф на електроенергію для населення діє до 31 грудня. Отже не виключено, що вже з нового року можуть знову підвищити вартість електрики для побутового сектору.