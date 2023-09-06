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2023-09-06
В Міненерго спростували інформацію Зеркаль про низьку готовність ТЕС до зими
За даними Зеркаль, теплові електростанції готові на 30%.
Міненерго спростувало дані, які навела Лана Зеркаль, що свідчать про низьку готовність частини енергосистеми до зими. Про це йдеться у повідомленні міністерства, інформує
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook
«З цього приводу можемо повідомити наступне. Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.
В міністерстві зазначили, що про перебіг ремонтної кампанії можна знайти за
Олена Середа, ZN.ua