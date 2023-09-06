В Міненерго спростували інформацію Зеркаль про низьку готовність ТЕС до зими

За даними Зеркаль, теплові електростанції готові на 30%.

Міненерго спростувало дані, які навела Лана Зеркаль, що свідчать про низьку готовність частини енергосистеми до зими. Про це йдеться у повідомленні міністерства, інформує ZN.ua .

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«З цього приводу можемо повідомити наступне. Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.