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2023-05-20
Пошкоджена енергосистема – єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення – Міненерго
Міністерство енергетики України шукає різні механізми для відновлення пошкодженої ворогом енергосистеми,
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За його словами, наразі в енергетиці існує велика кількість проблем і потрібно знайти механізми, щоб у енергокомпаній були кошти на ремонти. Він підкреслив, що внаслідок атак було пошкоджено 66% теплоелектроцентралей.
«Це єдина причина, через яку фактично ми змушені аналізувати, наскільки можливо збільшити тариф чи не можливо», - наголосив Сафаров.
Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить державним ГЕС та АЕС полагодити пошкоджене ворогом обладнання.
Анастасія Дейна, ZN.ua