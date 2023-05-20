Пошкоджена енергосистема – єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення – Міненерго

Міністерство енергетики України шукає різні механізми для відновлення пошкодженої ворогом енергосистеми, заявив Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики, інформує ZN.ua .

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За його словами, наразі в енергетиці існує велика кількість проблем і потрібно знайти механізми, щоб у енергокомпаній були кошти на ремонти. Він підкреслив, що внаслідок атак було пошкоджено 66% теплоелектроцентралей.

«Це єдина причина, через яку фактично ми змушені аналізувати, наскільки можливо збільшити тариф чи не можливо», - наголосив Сафаров.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить державним ГЕС та АЕС полагодити пошкоджене ворогом обладнання.