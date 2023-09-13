Банки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населення

Ставки за кредитами в Україні з кожним місяцем падають. За серпень кількість виданих підприємцям кредитів збільшилась на 0,7%, а населенню – на 2,9%. Попит на кредитування зростає, і фінустанови йдуть на зустріч клієнтам, пропонуючи їм різні вигідні програми кредитування.

За словами голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, пожвавлення кредитування є важливою ознакою відновлення споживчого та інвестиційного попиту та загалом економічної діяльності. Зменшення ставок кредитування послідувало за зниженням облікової ставки НБУ, додав він.

Так, середня ставка за кредитами у гривні знизилася:

юридичним особам (без овердрафту) – з 20,4% у травні до 19,1% у серпні;

населенню – із 36% до 34,7%.

За даними НБУ, для юросіб поштовхом для кредитування стала держпрограма "5-7-9", зазначив Гетьманцев. За цією програмою з початку повномасштабної війни видано кредити бізнесу на 141,9 млрд. грн.

При цьому важливим стимулом збільшення кредитування населення є державна програма єОселя, яка дозволяє взяти іпотеку на житло під 7% річних. Після її розширення у серпні було видано найбільшу кількість кредитів за місяць – 612 на суму 876 млн. грн.

Поки що ситуація така, але вона може змінитися. Це буде пов'язано з новим податком на чистий прибуток банків, який має намір запровадити Верховна Рада.

У Раді вже зареєстровано законопроект, який передбачає додаткове оподаткування для банків. Така ідея дозріла у депутатів після того, як банки опублікували свої прибутки за перше півріччя 2023 року. Як з'ясувалося, незважаючи на війну, українські банки отримали рекордний прибуток. Тому народні обранці вирішили, що банки мають ділитися своїм надприбутком із державою.

Жоден банк не захоче платити додатковий податок зі своєї кишені. Звичайно, витрати намагатимуться перекласти на своїх клієнтів. Не виключено, що це за рахунок підвищення кредитних ставок.

Раніше повідомлялося, що український банк перестав видавати грошові перекази Western Union.