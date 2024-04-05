Відключення світла діє на Харківщині, хоча є вірогідність обмежень у шести областях – Міненерго

Хоча загалом по країні дефіциту електроенергії не передбачається.

На даний час обмеження щодо постачання електроенергії діють лише у Харкові та Харківській області. Однак аварійні відключення світла можливі в інших областях, зокрема в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, інформує ZN.ua.

Зазначається, минулої доби в зазначених шести областях через мережеві обмеження на лініях "Укренерго" упродовж кількох годин застосовувалися графіки аварійних відключень. Такі мережеві обмеження можливі і цієї доби.

"Сьогодні застосовуються обмеження у Харківській області – знеструмлено 550 тисяч абонентів, з них у м. Харків – близько 330 тисяч", – йдеться у повідомленні.

До того ж на одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключено одну одиницю генеруючого обладнання.

Через обстріли у Чернігівській області було пошкоджено повітряну лінію, одномоментно знеструмлено 704 споживачі у 5 населених пунктах.

Вв районі Нікополя на Дніпропетровщині було пошкоджено кілька повітряних ліній. Частину з них вдалося повернути в роботу. При цьому втратила потужність місцева сонячна електростанція.

У південному регіоні України внаслідок атаки ворожого дрона було пошкоджено обладнання високовольтної підстанції НЕК "Укренерго".

Однак в міністерстві зазначили, що дефіциту електроенергії не передбачається. Також на сьогодні прогнозується імпорт електроенергії обсягом 6776 МВт-год. Експорт не передбачається.

Повідомлялось, що 4 квітня росіяни завдали Україні 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, 108 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ і цивільні об’єкти нашої держави.


Олена Середа, ZN.ua





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