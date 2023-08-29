Майже 700 тисяч грн для фіктивної працівниці: на Харківщині отримало підозри керівництво ТЦК

До зловживання, за даними слідства, причетні дві посадові особи.

У Харківській області правоохоронні органи оголосили про підозру керівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також главі відділу комплектування й кадрового забезпечення за виділення близько 700 тисяч гривень фіктивній працівниці. Їхні дії кваліфікували за частиною 4 статті 191 (привласнення чи розтрата майна), повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, інформує ZN.ua .

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"На початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємницю. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення її оформили для проходження служби. Жінка не з?являлася на робочому місці й не виконувала посадові обов?язки, однак їй нараховували зарплатню (у сумі майже 700 тис. грн)", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем роботи зловмисників слідчі виявили документи, які підтверджують фіктивне прийняття на роботу підприємниці та її звільнення.

Тепер фігурантам справи загрожує ув’язнення на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати визначені посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.