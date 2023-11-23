В НБУ готуються до впровадження другого етапу пом’якшення валютних обмежень

На разі в Нацбанку налаштовані на зростання.

Перехід до другого етапу пом’якшення валютних обмежень відбудеться після завершення адаптації валютного ринку до роботи в умовах керованої гнучкості обмінного курсу та за формування стійких сприятливих макрофінансових передумов, заявили в Національному банку України, інформує ZN.ua.

В НБУ готуються до впровадження другого етапу пом’якшення валютних обмежень
© НБУ / Flickr

«Можу нас усіх привітати – уже шість тижнів ми живемо без фіксованого курсу. Валютний ринок працює, працюють попит і пропозиція, так, за відчутної присутності НБУ, але поступ ринку очевидний», - зазначив голова НБУ Андрій Пишний на Щорічних загальних зборах European Business Association.

Він додав, що зараз НБУ працює над тим, щоб перейти до другого етапу валютної лібералізації.

Наразі на першому етапі регулятор зосередився на мінімізації множинності обмінних курсів, лібералізації торгових операцій та сприянні новим кредитам та інвестиціям. Зокрема зараз в НБУ працюють над формуванням найприйнятнішої схеми послаблення обмежень на репатріацію нових дивідендів.

Під час другого етапу послаблення валютних обмежень НБУ зосередиться на лібералізації торгового фінансування в частині кредитування експортерів та імпортерів, управлінні валютними ризиками банків, а також можливості репатріації відсотків за борговими зобов’язаннями та інвестиціями, наданими чи здійсненими до початку повномасштабної війни.

На третьому етапі заплановано можливість виплат основних сум за кредитами та інвестиціями, лібералізація операцій населення та операцій з деривативами, можливість кредитування нерезидентів та інвестицій за кордон.

«Упровадження всіх заходів з реалізації валютно-курсової політики здійснюватиметься поступово, лише за формування стійких макрофінансових передумов та після належного аналізу як їх потенційного впливу на курсову та фінансову стійкість, так і ефективності попередніх кроків», - зазначили в НБУ.


Ірина Знась, ZN.ua





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