У "Нової пошта" виникли проблеми з відправкою посилок в ЄС через обмежень Польщі на українську продукцію

У поштовій компанії кажуть, що проблеми є тимчасовими.

Через введення обмежень на польській митниці українська логістична компанія "Нова пошта" тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки в усі країни Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти", інформує ZN.ua .

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"Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому "Нова пошта" тимчасово не приймає продукти в складі міжнародних посилок, які направляються в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в компанії очікують подальших роз'яснень урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок.

Повідомлення датоване 19 квітня.

Раніше Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосувалася і транзиту агропродукції в треті країни.

Водночас, 19 квітня стало відомо, що транзит товарів Польщею відновлюється з четверга на п'ятницю 21 квітня.