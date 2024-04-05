У Южноукраїнську розпочинається будівництво заводу для виробництва ядерного палива за технологією Westinghouse

Відповідне рішення затвердили на громадських слуханнях

У Южноукраїнську розпочинається будівництво заводу для виробництва ядерного палива за технологією Westinghouse
© Южноукраїнська громада/yu.mk.ua

Поблизу міста Южноукраїнськ погоджено спорудження технологічного комплексу з виробництва тепловидільних збірок. ТВЗ – обов'язковий елемент ядерного палива, який необхідний для роботи атомних електростанцій. Відповідне рішення ухвалено на проведених в місті громадських слуханнях, повідомляє “Енергоатом”, інформує ZN.ua.

“Унікальне виробництво, на якому виготовлятимуть компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків, буде зведено на замовлення філії «ВП “Атомпроєктінжиніринг” АТ “НАЕК “Енергоатом”, – зазначається у повідомленні НАЕК.

Під час обговорення питання будівництва, фахівці “Енергоатома” повідомили, що рівень доз від джерел іонізуючого випромінювання виключає можливість радіаційного впливу за межами будівлі комплексу. Санітарно-захисна зона комплексу є у межах промислового майданчика. Під час будівництва передбачено залучення 110 працівників.

Що таке ТВЗ і для чого будувати таке підприємство?

Технологічні операції з виготовлення тепловидільних збірок включають декілька етапів:

  • виготовлення виробів з нержавіючої сталі – головки, хвостовики;
  • складання ТВЗ;
  • контроль виготовлених виробів;
  • підготовку до відправлення і тимчасове зберігання.

У межах проєкту планується реалізація технології Westinghouse. Виробничий процес на майбутньому підприємстві передбачає механічне збирання ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. компоненти для збирання будуть надходити у готовому вигляді. Частина з них виготовляється на потужностях "Енергоатома". Плановий щорічний випуск складе 570 ТВЗ, а на виробництві буде потрібно задіяти понад 140 співробітників. Будівництво комплексу має бути завершено за два роки, уточнює ЮжкаNews.Сity.

Раніше повідомлялось, що місто Южноукраїнськ перейменують у місто Гард.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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