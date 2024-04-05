У Южноукраїнську розпочинається будівництво заводу для виробництва ядерного палива за технологією Westinghouse
Відповідне рішення затвердили на громадських слуханнях
Поблизу міста Южноукраїнськ погоджено спорудження технологічного комплексу з виробництва тепловидільних збірок. ТВЗ – обов'язковий елемент ядерного палива, який необхідний для роботи атомних електростанцій. Відповідне рішення ухвалено на проведених в місті громадських слуханнях,
“Унікальне виробництво, на якому виготовлятимуть компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків, буде зведено на замовлення філії «ВП “Атомпроєктінжиніринг” АТ “НАЕК “Енергоатом”, – зазначається у повідомленні НАЕК.
Під час обговорення питання будівництва, фахівці “Енергоатома” повідомили, що рівень доз від джерел іонізуючого випромінювання виключає можливість радіаційного впливу за межами будівлі комплексу. Санітарно-захисна зона комплексу є у межах промислового майданчика. Під час будівництва передбачено залучення 110 працівників.
Що таке ТВЗ і для чого будувати таке підприємство?
Технологічні операції з виготовлення тепловидільних збірок включають декілька етапів:
- виготовлення виробів з нержавіючої сталі – головки, хвостовики;
- складання ТВЗ;
- контроль виготовлених виробів;
- підготовку до відправлення і тимчасове зберігання.
У межах проєкту планується реалізація технології Westinghouse. Виробничий процес на майбутньому підприємстві передбачає механічне збирання ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. компоненти для збирання будуть надходити у готовому вигляді. Частина з них виготовляється на потужностях "Енергоатома". Плановий щорічний випуск складе 570 ТВЗ, а на виробництві буде потрібно задіяти понад 140 співробітників. Будівництво комплексу має бути завершено за два роки,
Раніше повідомлялось, що місто Южноукраїнськ перейменують у місто Гард.