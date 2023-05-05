В Україні планують побудувати понад 30 заводів з виробництва біометану – ОГТСУ

У парламенті провели чергове слухання щодо розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримав заявки від понад 10 компаній, які розглядають будівництво в Україні 31 біометанового заводу продуктивністю 225 млн куб. м на рік, повідомляється на сторінці оператора у Facebook.

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«Вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та зваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном, зокрема зняття бар’єрів для реалізації у країнах ЄС біометану, що транспортується газотранспортною системою», - сказав гендиретор ОГТСУ Дмитро Липпа на спільних комітетських слуханнях Верховної Ради «Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії, а саме - біометану, водню, інших синтетичних газів та біоетанолу».

Липпа підкреслив важливість уніфікації нормативних вимог щодо біометану з країнами ЄС та усунення внутрішніх обмежень для його експорту.

«Це стосується як і узгодження митних формальностей оформлення переміщення біометану через кордон, так і забезпечення видачі гарантій та сертифікатів його походження, які будуть визнаватись як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках», - пояснив він.

Крім того, за його словами, для розвитку галузі потрібно створювати додаткові фінансові інструменти транскордонного кредитування, які можуть бути застосовані, зокрема, для повного або часткового покриття витрат виробника на приєднання до мереж.