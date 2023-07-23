Обсяги виробництва пива в Україні зросли більш ніж на 100%

Хоча виробництво досі не повернулося на довоєнний рівень.

За шість місяців поточного року виробництво пиво в Україні по відношенню до аналогічного періоду 2022 року зросло на 112,5 %. Про це повідомили на сайті ПрАТ «Укрпиво», інформує ZN.ua .

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«Згідно з повідомленням генерального директора ПрАТ «Укрпиво» Коренькової Г.М. експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 об. % ) за 6 місяців 2023 року склав – 65,2 млн. дал, та становить 112,5 % до аналогічного періоду 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Водночас в компанії уточнили, що у порівнянні до шести місяців довоєнного 2021 року виробництво становить лише – 76,9%.