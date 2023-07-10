В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar

Турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє liga.net.

В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar
Фото: wikipedia.org

«Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», — сказав Камишін.

Напередодні Камишін у межах візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів безпілотників.





Интересные новости
Американські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — BloombergАмериканські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — Bloomberg
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — BloombergУкраїна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
США продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонівСША продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонів
Швидко та зручно: як відкрити ФОП онлайнШвидко та зручно: як відкрити ФОП онлайн
Поліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних дорігПоліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних доріг
Блок рекламы


Похожие новости
Електронні сигарети заборонили в Україні, - МОЗЕлектронні сигарети заборонили в Україні, - МОЗ
Санкції через війну РФ в Україні торкнулися понад 900 українських компанійСанкції через війну РФ в Україні торкнулися понад 900 українських компаній
Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областяхТарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областях
Обмін доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюриОбмін доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюри
Страхування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантіїСтрахування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантії
J.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитуванняJ.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитування
Bayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в УкраїніBayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в Україні
Судитимуть ексдиректора заводу родіоприладів за ухилення від сплати податків на мільйони гривеньСудитимуть ексдиректора заводу родіоприладів за ухилення від сплати податків на мільйони гривень
Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривеньПодатківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень
Обсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівняОбсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівня
Последние новости
Подгружаем последние новости