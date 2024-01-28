Росія відклала будівництво газопроводу до Піднебесної: деталі

Сторонам потрібно обговорити економічні проблеми запланованого проєкту.

Будівництво проєкту, який з’єднає західні газові родовища Росії з Китаєм, перенесуть, що вдарить по планам Кремля, пише FT. Так званий трубопровід «Сила Сибіру-2», який проходитиме через територію Монголії, набув великого значення після того, як Європа обмежила імпорт російського газу у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, інформує ZN.ua .

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсрайн Оюн-Ердене очікує, що будівництво 3550 км трубопроводу, включаючи 950 км через територію Монголії, розпочнеться в 2024 році. За його словами, Росія та Китай ще не погодили важливі деталі інфраструктурного проекту. Їм потрібно більше часу для узгодження економічних проблем.

Китай уже отримує газ зі сходу Росії через одну нитку трубопроводу «Сила Сибіру», який запрацював в 2019 році. Минулого року по ньому було транспортовано приблизно 23 млрд кубометрів газу, і очікується, що він досягне повної потужності в 38 млрд кубометрів у 2025 році.

Друга нитка трубопроводу принесе додаткових 50 млрд кубометрів газу до Китаю з родовищ на півострові Ямал у Західному Сибіру, який раніше обслуговував Європу. Російський «Газпром» розпочав техніко-економічне обґрунтування проєкту в 2020 році і хоче, щоб трубопровід був запущений до 2030 року.

Президент Росії Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрічалися щонайменше двічі минулого року, але хоча Росія наголошувала на своїй готовності запустити проєкт, Пекін помітно мовчав.

Оюн-Ердене сказав, що він зустрічався з прем'єр-міністрами Росії та Китаю в столиці Киргизстану Бішкеку в жовтні. «Ми все ще ведемо переговори з цими двома сторонами, і ми готові розпочати, як тільки ці дві сторони будуть готові», - сказав він.

Монголія, яка не має виходу до моря між Китаєм і Росією, працює над заохоченням інвестицій з інших країн, щоб диверсифікувати свою економіку. У червні вона підписала тристоронню угоду зі США та Республікою Корея про співпрацю в сфері видобутку корисних копалин та щодо енергетичної безпеки.

Rio Tinto, зареєстрована на біржі Великобританії, управляє мідним рудником Ою Толгой, найбільшим прямим іноземним капіталовкладенням у країні, тоді як французька Orano планує розробити першу в Монголії уранову шахту.