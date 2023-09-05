Росіяни зіпсували 1500 тонн зерна ударом дронів по Дніпропетровщині – ОВА

Також загарбники знову обстрілювали Нікопольський район з артилерії.

Російські окупаційні війська протягом понеділка, 4 вересня, били безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок атак отримало пошкодження одне з фермерських господарств, чим загарбники зіпсували 1500 тонн зерна, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram , інформує ZN.ua .

© Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

"Маємо уточнену інформацію щодо вранішньої атаки БпЛА на область. Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна", – написав він.

За його даними, дрон-камікадзе армії РФ також вдарив по місту Нікополь. На цей же населений пункт ворог скинув боєприпас за допомогою безпілотника, через що було пошкоджено автомобіль.

Крім того, росіяни вкотре обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Наслідком стало руйнування двох приватних будинків і об’єкта інфраструктури. Також обірвано лінію електропередачі.

У всіх випадках обійшлося без загиблих і постраждалих.