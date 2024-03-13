В Україні запас на 1 мільйон тонн вугілля

“Чорне золото” добувають майже на лінії фронту

В Україні запас на 1 мільйон тонн вугілля
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Нещодавно на одній із українських шахт Донеччини ввели в експлуатацію лаву з видобутку вугілля, що розташовується за 7 км від лінії фронту, оскільки це дає змогу стабільно добувати необхідну кількість енергетичного вугілля. В цілому на теплових електростанціях на сьогодні є понад 1 млн тонн вугілля запасів. Це на понад 200 тисяч тонн більше, ніж є за планом, повідомляє Міністерство енергетики, інформує ZN.ua.

“Якщо на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року обсяг видобутку становив 173 тисячі тонн на місяць та тривалий час стабільно зменшувався, то вже наприкінці 2023 року вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники. У січні 2024 року обсяги видобутку склали понад 178 тисяч тонн на місяць, а у лютому цей показник перевищив 194 тисячі тонн”, – повідомляє міністерство

Основний напрямок застосування вугілля в Україні сьогодні – використання для виробництва енергії, включно з електричною та тепловою.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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