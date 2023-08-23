Україна зібрала 27,3 млн тонн зернових

Лідером збору у цьому році є Запорізька область.

Парламентський комітет аграрної та земельної політики з посиланням на Мінагрополітики повідомляє про завершення збору врожаю ранніх зернових. Так в Україні зібрали вже 27,3 млн тонн врожаю, інформує ZN.ua .

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За даними комітету, станом на середину серпня врожай зібрали на площі 6185,1 тисячі (врожайність 44,1 ц/га):

пшениці обмолотили 4384 тисяч га (при врожайності – 47,5 ц/га), намолотили 20818 тисяч тонн;

ячменю обмолотили 1398 тисяч га (при врожайності – 39,8 ц/га), намолотили 5567 тисяч тонн;

гороху обмолотили 152,2 тисячі га (при врожайності – 24,9 ц/га), намолотили 379,1 тисячі тонн;

проса обмолотили 2,32 тисячі га (при врожайності – 12,1 ц/га), намолотили 2,81 тисячі тонн;

гречки обмолотили 0,08 тисяч га (при врожайності – 11,3 ц/га), намолотили 0,1 тисячі тонн.

інших зернових та зернобобових культур аграрії обмолотили 249 тисяч га, намолотили 492,1 тисячі тонн.

Лідирує серед збирачів зернових Запорізька область. Там аграрії обмолотили 96% площ. Але водночас найбільше намолотили в Одеській області – 3,2 млн тонн.

Також Комітет повідомляє, що розпочався збір проса у Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській та Одеській областях. Водночас у 13 областях аграрії завершили збирання ріпаку. Його обмолотили на площі 1370,7 тисячі га, намолотивши 3944,1 тисячі тонн насіння при урожайності 28,8 ц/га.