Україна зібрала 27,3 млн тонн зернових

Лідером збору у цьому році є Запорізька область.

Парламентський комітет аграрної та земельної політики з посиланням на Мінагрополітики повідомляє про завершення збору врожаю ранніх зернових. Так в Україні зібрали вже 27,3 млн тонн врожаю, інформує ZN.ua.

Україна зібрала 27,3 млн тонн зернових
© pixabay.com

За даними комітету, станом на середину серпня врожай зібрали на площі 6185,1 тисячі (врожайність 44,1 ц/га):

  • пшениці обмолотили 4384 тисяч га (при врожайності – 47,5 ц/га), намолотили 20818 тисяч тонн;
  • ячменю обмолотили 1398 тисяч га (при врожайності – 39,8 ц/га), намолотили 5567 тисяч тонн;
  • гороху обмолотили 152,2 тисячі га (при врожайності – 24,9 ц/га), намолотили 379,1 тисячі тонн;
  • проса обмолотили 2,32 тисячі га (при врожайності – 12,1 ц/га), намолотили 2,81 тисячі тонн;
  • гречки обмолотили 0,08 тисяч га (при врожайності – 11,3 ц/га), намолотили 0,1 тисячі тонн.
  • інших зернових та зернобобових культур аграрії обмолотили 249 тисяч га, намолотили 492,1 тисячі тонн.

Лідирує серед збирачів зернових Запорізька область. Там аграрії обмолотили 96% площ. Але водночас найбільше намолотили в Одеській області – 3,2 млн тонн.

Також Комітет повідомляє, що розпочався збір проса у Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській та Одеській областях. Водночас у 13 областях аграрії завершили збирання ріпаку. Його обмолотили на площі 1370,7 тисячі га, намолотивши 3944,1 тисячі тонн насіння при урожайності 28,8 ц/га.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Україна зібрала 27,3 млн тонн зерновихУкраїна зібрала 27,3 млн тонн зернових
Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 державУкраїна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІПошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ
Каховська ГЕС не підлягає відновленню – КлименкоКаховська ГЕС не підлягає відновленню – Клименко
Блок рекламы


Похожие новости
Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 державУкраїна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав
Україна чекає від ЄС субсидію фермерам на експорт зерна: у МінАПК назвали сумуУкраїна чекає від ЄС субсидію фермерам на експорт зерна: у МінАПК назвали суму
Україна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінуванняУкраїна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінування
Україна стала власником АТ "Сенс Банк"Україна стала власником АТ "Сенс Банк"
Україна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експертУкраїна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експерт
Україна отримає ще 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банкуУкраїна отримає ще 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банку
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — BloombergУкраїна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 80 тис. га заповідників та майже половину лісових насаджень – СтрілецьЧерез підрив Каховської ГЕС Україна втратила 80 тис. га заповідників та майже половину лісових насаджень – Стрілець
Відмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ніВідмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ні
Україна отримає ще 840 млн євро від Європейського інвестиційного банкуУкраїна отримає ще 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку
Последние новости
Подгружаем последние новости