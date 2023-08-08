Росіяни готуються повністю розграбувати суднобудівний завод у Криму – ЦНС

Більшість майна вже списано.

Російські окупанти продовжують грабувати суднобудівний завод «Море», який розташований у тимчасово захопленій Феодосії у Криму, повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Росіяни готуються повністю розграбувати суднобудівний завод у Криму – ЦНС
© Суднобудівний завод «Море»

Попри пропагандистську риторику Росії про «покращення» та відбудову промисловості, найперше загарбники грабують та знищують українські підприємства на тимчасово окупованих територіях.

«Таку долю отримав і завод «Море», звідки з 2014 року звільнилися 60% працівників. Наразі завантаженість заводу не перевищує 20%, а більшість майна окупаційне керівництво вже списало», - йдеться в повідомленні.

Загалом із 2021 року завод перебуває в процесі банкрутств. У неділю, 30 липня, на підприємство прибув керівник так званої «об’єднаної суднобудівної компанії» Алєксєй Рахманов, який провів нараду з окупаційними маріонетками щодо подальшого списання майна й припинення існування заводу.


Володимир Дедей, ZN.ua





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