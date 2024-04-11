Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр

Повністю зруйновано трансформаторну підстанцію.

Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російських ударів у четвер, 11 квітня, у Харківській області пошкоджено теплову електростанцію, яка заживлює Харків, також повністю зруйнована трансформаторна підстанція, інформує Харківська міська рада в Telegram, інформує ZN.ua.

Терехов наголосив, що незважаючи на значні руйнування, місто продовжує функціонувати.

"Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковане ворогом", - зазначив Терехов.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував провести у Харкові хоча б одну ніч тим, хто вагається у питанні передачі Україні систем ППО Patriot.


Анна Конюченко, ZN.ua





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