Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%

Банк Англії, як і прогнозували, зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25% річних. Про це йдеться у заяві британського регулятора.

Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%

Інфляція у Великій Британії знизилася за рік з 10% до 4%. За прогнозами Банку Англії, у другому кварталі 2024 року вона становитиме цільові 2%.

За те, щоб зберегти ставку незмінною, виступили шість членів комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії, двоє наполягали на її підвищенні до 5,5%, ще один — на зниженні до 5%.

Рішення Банку Англії збіглося з прогнозами аналітиків, зазначає The Guardian. Попри те, що ставку не підняли, вона залишається на максимумі за останні 16 років.





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