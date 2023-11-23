Нідерланди не стягуватимуть гроші з України за дев’ять років зберігання «Скіфського золота»

Артефакти незабаром мають повернути в Україну.

Міністерство культури та інформаційної політики України та нідерландський Музей Алларда Пірсона домовились про повернення «скіфського золота» в Україну, яке застрягло в Нідерландах у 2014 році, після того, як експозиція із чотирьох кримських музеїв виїхала на виставку в Нідерланди, але не змогла повернутись через окупацію Росією Криму, інформує ZN.ua .

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Артефакти включають колекції із «Центрального музею Тавриди», «Керченського історико-культурного заповідника», «Бахчисарайського історико-культурного заповідника» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

Ми цьому, як повідомили в МКІП, Нідерланди не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом дев?яти років.

«Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «скіфське золото», додому в Україну», – заявив виконувач обов?язків міністра культури Ростислав Карандєєв.

У 2014 році понад дві тисячі експонатів із музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації півострова Росією Україна розпочала спір, що цінності мають бути повернені в Києві а тимчасове зберігання, оскільки належать державі, а музейні установи, де вони експонувались до цього, знаходяться під окупацією.

Суперечки щодо «Скіфського золота» тривали впродовж років. Врешті, у жовтні 2021 року суд Амстердама ухвалив, що «скіфське золото» є частиною спадщини України, однак у січні 2022 року окупанти подали апеляцію на рішення суду.

У червні 2023 року Верховний Суд Нідерландів підтвердив, що «скіфське золото» необхідно повернути Україні, а не до музеїв окупованого Росією Криму.