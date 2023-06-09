НКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергії
Ліцензію отримало ТОВ "Будпауер".
Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) вперше в історії України видала ліцензію на право проводити господарську діяльность зі зберігання енергії. Про це
Відповідно до повідомлення, ліцензію отримало ТОВ "Будпауер".
"Уперше відповідно до закону України ("Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії", - ред.) і вторинної нормативної бази ми розглядаємо подання майбутнього ліцензіата зі зберігання енергії, і це знакова подія", - зазначив Ущаповський під час засідання.
Однак Нацкомісія не вказала місцезнаходження і потужність установки зі зберігання енергії, агрументуючи це тим, що "інформація з обмеженим доступом".
Нагадаємо, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що причина підвищення тарифу на електроенергію для населення – необхідність відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів.