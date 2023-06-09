НКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергії

Ліцензію отримало ТОВ "Будпауер".

Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) вперше в історії України видала ліцензію на право проводити господарську діяльность зі зберігання енергії. Про це повідомив голова регулятора Костянтин Ущаповський на засіданні НКРЕКП у четвер, 8 червня, інформує ZN.ua.

НКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергії
© pixabay.com

Відповідно до повідомлення, ліцензію отримало ТОВ "Будпауер".

"Уперше відповідно до закону України ("Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії", - ред.) і вторинної нормативної бази ми розглядаємо подання майбутнього ліцензіата зі зберігання енергії, і це знакова подія", - зазначив Ущаповський під час засідання.

Однак Нацкомісія не вказала місцезнаходження і потужність установки зі зберігання енергії, агрументуючи це тим, що "інформація з обмеженим доступом".

Нагадаємо, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що причина підвищення тарифу на електроенергію для населення – необхідність відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів.


Олена Середа, ZN.ua





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