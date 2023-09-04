Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон

Укрпошта знизила вартість доставки посилок із України за кордон. Йдеться лише про дрібні посилки вагою до 2 кг, які українці відправляють у рамках послуги "Дрібний пакет PRIME". Їхнє відправлення стало дешевшим на 18%, заявили в компанії.

Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон

Так, посилки "Дрібний пакет PRIME" можна відправити до 70 країн світу. Така відправка передбачає доставку замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису, пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі PRIME. Якщо вам потрібно відправити за кордон документи, або якийсь невеликий подарунок, приходьте на Укрпошту і вибирайте такий тип доставки.

Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон

Також Укрпошта з вересня скасувала плату за пакування посилок до 500 грамів, а для зменшення черг у відділеннях їх графік роботи продовжили. Крім того, залишити відгуки, звернення чи побажання клієнти Укрпошти тепер можуть у режимі онлайн.

Ще компанія запустила онлайн замовлення марок для корпоративних клієнтів. Забирати марки, як і раніше, потрібно у відділенні, але вже оплачені, що скоротить час перебування на пошті. Даною послугою користуються клієнти державного сектора, а також нотаріуси, ФОП та інші.

Раніше в Укрпошті розповіли, у яких випадках не приймають посилки від відправників.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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