Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон

Укрпошта знизила вартість доставки посилок із України за кордон. Йдеться лише про дрібні посилки вагою до 2 кг, які українці відправляють у рамках послуги "Дрібний пакет PRIME". Їхнє відправлення стало дешевшим на 18%, заявили в компанії.

Так, посилки "Дрібний пакет PRIME" можна відправити до 70 країн світу. Така відправка передбачає доставку замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису, пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі PRIME. Якщо вам потрібно відправити за кордон документи, або якийсь невеликий подарунок, приходьте на Укрпошту і вибирайте такий тип доставки.

Також Укрпошта з вересня скасувала плату за пакування посилок до 500 грамів, а для зменшення черг у відділеннях їх графік роботи продовжили. Крім того, залишити відгуки, звернення чи побажання клієнти Укрпошти тепер можуть у режимі онлайн.

Ще компанія запустила онлайн замовлення марок для корпоративних клієнтів. Забирати марки, як і раніше, потрібно у відділенні, але вже оплачені, що скоротить час перебування на пошті. Даною послугою користуються клієнти державного сектора, а також нотаріуси, ФОП та інші.

Раніше в Укрпошті розповіли, у яких випадках не приймають посилки від відправників.