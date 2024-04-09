На українському кордоні побудували найбільший в Європі перевалювальний залізничний термінал

Термінал призначений для перевантаження, перш за все, зернової продукції.

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Завершився мотраж та почалися випробувальні робити найбільшого в Європі перевантажувального терміналу для перевалки сільгосппродукції. Про це повідомила Grampet Group, що є інвестором проєкту та лідером приватних залізничних вантажних перевезень у Румунії, пише Forbes Romania, інформує ZN.ua .

Термінал розташований у Дорнеште (повіт Сучава), на кордоні з Україною, і є стратегічним пунктом зі спрощення руху вантажів до порту Констанца. Інвестиції в проєкт сягнули EUR10 млн.

В компанії зазначили, що термінал дасть можливість транспортувати 240 тис. тонн зерна на місяць. Його проєктна потужність становить 3 млн тонн зерна на рік. Комплекс оснащений станцією навантаження вагонів (завдовжки 128 м) і станцією розвантаження (завдовжки 120 м), що надають змогу одночасно завантажувати/розвантажувати 8 вагонів. Устаткування аналогічне обладнанням терміналів морських і річкових портів, що дає змогу транспортувати продукцію без втрати якості та з максимальною продуктивністю - 500 тонн/год.

Нагадаємо, щодо проблеми транспортування зернових через кордон з Польщею, то наразі Україна запропонувала ввести режим ліцензування експорту на двосторонньому рівні. Такий механізм дозволив би моніторити обсяг продукції, що її продають українські компанії. Нині така схема вже ефективно діє як із Румунією, так і з Болгарією.