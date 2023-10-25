В "Нафтогазі" заявили, що потрібно переходити на ринкові тарифи на енергетичному ринку

Цю зиму Україна ще може пройти за умов регульованих тарифів та діючого мораторію.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає необхідним негайно переходити до ринкових тарифів на енергетичному ринку. Однак найкращий час – після закінчення зими. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

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© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще. Цю зиму ми ще маємо пройти за умов регульованих тарифів, мораторію, який діє. Після цього ми маємо повернутися до цієї розмови. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно", – сказав він, інформує ZN.ua.

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В заголовку до новині та ліді містяться неточності.

Нафтогаз не виступає за негайний перехід до ринкових тарифів!

Олексій Чернишов сказав:

Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще. Цю зиму ми ще маємо пройти за умов регульованих тарифів, мораторію, який діє. Після цього ми маємо повернутися до цієї розмови.

Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація у країні. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно.

Колеги, будь ласка, внесіть правки в заголовок та лід, приберіть слово «негайно», оскільки мова не йшла про негайний перехід, а лише за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно. І до цього питання потрібно повертатись після зими. Це зовсім різні речі.

Це дуже важливо, щоб не розкачувати ситуацію під час війни та не підривати безпеку в краіні.

Дякую!

З повагою, Ігор Швайко 

 

 


Олена Середа, ZN.ua





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