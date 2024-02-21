В Україні знизилась ціна на капусту

Аналітики пояснили причини подешевшання цього овоча.

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В Україні цього тижня спостерігається зниження цін на капусту. Однією з причин стало збільшення пропозиції білокачанної капусти на ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, інформує ZN.ua .

Станом на 21 лютого, фермери відвантажували капусту по 6-10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики пояснили, що відвантаження капусти цього тижня відновили ті виробники, які раніше вважали за краще притримувати білокачанну капусту в сховищах в очікуванні вищих цін.

Оператори ринку зазначили, що знижувальний ціновий тренд у цьому сегменті зумовлений помітним зниженням торговельної активності, як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж.

«Крім того, якість продукції у вже відкритих сховищах стрімко погіршується, що також негативно позначається на цінах білокачанної капусти», – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що зараз середня ціна на капусту на 11% вища, ніж в аналогічний період 2023 року.