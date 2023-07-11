Квартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКС

Суд задовольнив позов Мін'юсту.

Квартири в центрі столиці, які належали дизайнеру-пропагандисту РФ Артємію Лєбєдєву, конфіскував Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Суд задовольнив позов про стягнення активів від Міністерства юстиції, інформує ZN.ua.

Квартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКС

Одна квартира площею 138 кв м, стягнута на користь держави, знаходиться на Ярославовому Валу, а друга в 193 кв м на Саксаганського. Перша квартира належить безпосередньо Лебедєву, іншу він переписав на свого друга за декілька місяців до початку повномасштабної війни.

ЦПК нагадує, що Артємій Лєбєдєв публічно поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. До санкційного списку його внесли в січні 2023 року.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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