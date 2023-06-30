Реєстрація квартири у новобудові: що змінилося для власників

В Україні ввели нові правила для покупців квартир у новобудовах. Інвестори отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудоване житло. Про це розповіли в Мінцифрі.

В Україні ввели нові правила для покупців квартир у новобудовах

Так, тепер документи на квартиру її власники зможуть отримувати ще на етапі будівництва, а не коли будинок уже буде зданий в експлуатацію.

Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСБ) зможуть подавати заяви про реєстрацію прав на ще добудовувані об'єкти, а потім передавати ці права покупцям.

"Тобто квартира фактично ще не побудована, але у її покупця вже будуть документи на неї. Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав погані наміри, то одну й ту саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього", – роз'яснив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

В Україні ввели нові правила для покупців квартир у новобудовах

Так, покупець квартири на первинному ринку може реєструвати речові права на житло, що знаходиться на етапі будівництва або вже збудоване. Раніше, щоб убезпечити себе, українці були змушені укладати із забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості чи угоду про наміри.

Згідно з цими документами, покупець погоджувався придбати майно, а продавець – продати житло саме цій особі. Але такі угоди не давали право власності на житло, а лише були підготовкою до основної угоди, яка укладалася лише після здачі об'єкта в експлуатацію.

Тепер власники житла більш захищені, і як тільки вони купують житло, права на нього можна одразу зареєструвати та не боятися, що хтось ще може назватись його власником.

Раніше повідомлялося, що українцям можуть призначити штраф за безлад у квартирі.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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