Ціни на квартири радикально змінилися в Україні: скільки коштує житло в областях

В Україні радикально змінилися ціни на квартири Спостерігається різкий перекіс вартості квадратних метрів у різних областях.

Вартість квартир столиці завмерла, тоді як у Західній Україні вони продовжують зростати. Максимальні ціни на житло – у Львові, Ужгороді та інших регіональних центрах країни. Вони мають попит через віддаленість від фронту – населені пункти мінімально постраждали від військової агресії з боку РФ .

Продавці готові йти назустріч покупцям, щоби стимулювати попит. Забудовники можуть фіксувати курс для виплат, а також зменшують перший внесок та надають тривалі відстрочки – від трьох до п'яти років. Такі програми потрібні через зростання цін на житло – вони не змінилися у доларах, а у гривні – зросли на 35-40%.

У Києві середня за квадратний метр житла потрібно заплатити близько 48 тис. грн, у Львові – 45,9 тис. грн, у Дніпрі – 42,1 тис. грн, в Одесі – 38 тис. грн, а у Харкові – 22,8 тис. грн. Власники житла не поспішають надавати потенційним покупцям знижки, очікуючи ажіотажу та зростання ціни після завершення війни.

"Залишаються тільки ті, кому гроші потрібні зараз, тому ринок різко прийняв бік покупця, відкривши можливість для обговорення дисконту, розмір якого знаходиться в пропорційній залежності від відстані до лінії фронту. У Києві він становить 30%... Дешеву гостинку у Києві можна знайти за 30 тисяч доларів. А власники квартир у новобудовах йдуть на мінімальні поступки, як правило, на 5-10% від довоєнного рівня", - зазначили експерти ринку нерухомості.

Де в Україні найдорожчі квартири

У Львові важко знайти доступне житло навіть без ремонту та на околиці. Ніхто не має наміру знижувати ціни на 30%. Квартири у новобудовах пропонують у середньому по 68-100 тис. грн/кв. м, а на вторинному ринку – по 60 тис. грн.

В Ужгороді, який після повномасштабного вторгнення рашистів облюбували переселенці, квартира у житловому стані коштуватиме щонайменше 50 тисяч доларів. Ціни на житло у місті зросли на 20%.

У Харкові майже немає угод. Одні продавці готові знижувати вартість квадратних метрів, інші ігнорують військові ризики та планують продати житло за довоєнною ціною. Одно- та двокімнатні квартири доступні по 16 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явилися дешеві квартири, які можна купити менш ніж за 25 тисяч доларів.