Ціни на квартири в новобудовах Києва знизилися

У квітні 2023 року на столичному ринку нерухомості фіксується падіння цін на квартири в новобудовах. З початку місяця вартість квадратних метрів упала більш ніж на 3%. Порівняємо, скільки коштують квартири у різних районах Києва, за даними порталу ЛУН.

Ціни на квартири в новобудовах Києва знизилися: в яких районах найвигідніше купити житло

Станом на 24 квітня, середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості впала з 48000 до 46500 гривень. Діапазон цін на квартири по районах залишається суттєвим. На сьогоднішній день у Києві є пропозиції щодо покупки житла у 182 новобудовах.

Ціни на квартири в новобудовах Києва знизилися: в яких районах найвигідніше купити житло

Ціни на житло у Києві по районах

Найдорожче житло у столиці традиційно продається у Печерському районі. Середня вартість квадратного метра у новобудовах цього району сягає 100 600 гривень. На другому місці за цінами на квартири йде Подільський район – 67200 гривень за кв.м., а на третьому місці розташувався Шевченківський район – 61900 гривень.

До першої п'ятірки за цінами також увійшли Голосіївський район – 46 300 гривень та Оболонський – 44 700.
Вартість квадратного метра житла в інших районах столиці:
  • Дарницький район - 42 900 грн,
  • Солом'янський район - 40 700 грн,
  • Святошинський район - 40 100 грн,
  • Дніпровський район - 37 900 грн,
  • Деснянський район - 34 200 грн.

При цьому вторинна нерухомість у Києві також почала дорожчати. З січня 2023 року по квітень квартири на вторинному ринку додали за вартістю в середньому 7%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири - до на 4,9%, до 1347 дол./кв. м.

Раніше повідомлялося, які квартири у Києві можна купити менш ніж за 25 тисяч доларів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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