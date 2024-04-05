Ціни на мідь досягли 14-місячного максимуму

Ціни на мідь зросли до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на мідь досягли 14-місячного максимуму
Фото: pixabay.com

Ціни зросли на 1,5% у четвер після того, як коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла додали поштовх до ралі, яке почалося на початку лютого через швидке зростання ризиків для пропозиції.

Перебої на великих рудниках змусили металургійні заводи платити рекордно високі ціни, щоб отримати видобуту руду. А китайські заводи, які виробляють понад половину очищеної міді у світі, близькі до того, щоб реалізувати спільне скорочення виробництва.

Водночас перші ознаки повернення до зростання у глобальному виробничому секторі породжують сподівання на те, що посилення ринкових умов може допомогти міді досягти нових рекордів.

Правда, занепокоєння щодо попиту в секторі нерухомості Китаю та інших ключових галузях все ще є великими, а сезонне уповільнення активності триває довше, ніж сподівалися оптимістично налаштовані інвестори.

Але за межами Китаю зростає надія на те, що величезні витрати на інфраструктуру в Індії та глобальне захоплення штучним інтелектом відкриють значні нові сфери зростання попиту на мідь.





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