Ціни на каву злетіли до рекордного рівня з 2008 року

Ціни на каву сорту робуста (Robusta) злетіли до рекордного рівня з 2008 року. Травневі контракти на біржі ICE під час торгів у середу, 3 квітня, подорожчали на 4,8%, на піку ціна склала $3838 за тонну. До кінця 3 квітня торги на біржі ICE закрилися зростанням на 4,1% — до $3812 за тонну. З початку року кава подорожчала майже на 24%.

Ціни на каву злетіли до рекордного рівня з 2008 року
Фото:depositphotos

Причина зльоту цін

Ф'ючерси на каву піднялися до нового максимуму на торгах у Лондоні через побоювання дефіциту, пише Bloomberg. Аномальна спека загрожує виробництву кави у В'єтнамі, яка є одним із найбільших експортерів цього сорту у світі.

Це посилило занепокоєння щодо дефіциту поставок зерен, що використовуються для виробництва розчинних напоїв.



«Погодні умови не дають надії», — розповіли трейдери лондонського імпортера DRWakefield. За їхніми словами, все ще існують побоювання щодо можливої нестачі у фермерів води для зрошення кавових дерев, що може вплинути на врожайність наступного сезону.

Напруженість на ринках робусти підвищує ціни на каву арабіка преміумкласу.

Ф'ючерси на арабіку в Нью-Йорку зросли на 3% і перевищили позначку 2 долари за фунт вперше з грудня.





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