Ціни на нове житло не підвищуватимуться, вони й так завищені

Ціни на нове житло в Україні не підвищуватимуться. Вони й так штучно завищені. Девелопери наперед вказують вищу вартість житла, ніж вона є насправді.

Ціни на нове житло більше не підвищуватимуться: стала відома причина

Про це розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Справа в тому, що вартість житла в Україні прив'язана до курсу долара. Так було й раніше, так є і зараз. Причому з початком повномасштабної війни прив'язка до долара стала ще міцнішою. Забудовники побоюються стрімкої девальвації національної валюти, тому всі свої ціни прив'язують до твердої валюти.

Однак зараз у ціни на житло, що будується, вони свідомо заклали вищий курс долара, ніж є насправді. Якщо зараз реальний курс долара коливається в межах 37-39 грн, то девелопери вже заклали у вартість квартир курс по 40-42 грн. В принципі, це логічно, адже ніхто не може достеменно знати, який валютний курс може встановитися в країні на момент завершення будівництва того чи іншого об'єкта та здачі його в експлуатацію.

Ціни на нове житло більше не підвищуватимуться: стала відома причина

"Фактично валютний курс на первинному ринку на 7-10% більше готівки. І це разом із реальним подорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на "первинці" зросли в середньому на 40-45%", – наголосив Семенцов.

При цьому згідно з прогнозами НБУ, навіть наприкінці наступного року курс долара не повинен бути вищим за 41 грн. Тобто гривня не девальвує до тих значень, які закладені в цінах на нове житло. Тому найближчими кількома місяцями на ринку первинного житла точно не варто очікувати жодних цінових потрясінь, каже експерт.

Тим більше, що зараз пропозиція на ринку нерухомості на дві третини випереджає попит. Та й найближчими місяцями через загрози ракетних атак на міста навряд чи попит на житлову нерухомість зростатиме.

Нагадаємо, при цьому на ринку орендованого житла ціни зростають стрімко. Ринок орендованого житла швидкими темпами повертається до довоєнних цін.


Марченко Любов, Тудей





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