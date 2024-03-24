Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС

Мова йде про платників єдиного внеску.

Державна податкова служба з понеділка, 25 березня, розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу та недоїмки через Контакт-центр ДПС. Оскільки контроль за справлянням податків покладено на податкові органи. Про це йдеться у повідомленні органу, інформує ZN.ua.

Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС

Зазначається, що боржникам через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.

Загалом пілотний проєкт триватиме продовж трьох місяців.

«Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості», - йдеться у повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





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Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
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