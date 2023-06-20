Повернення довоєнних податків: у ДПС пояснили, що необхідно зробити бізнесу

Податківці попереджають, що треба підготуватись.

Державна податкова служба останнім часом наполегливо обдзвонює платників податків з проханням швидше визначитися із системою оподаткування. Це пов'язано із поверненням довоєнних податком, розповіла член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

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За її словами, платники третьої групи, які сплачували єдиний податок за ставкою 5%, автоматично будуть вважатися такими, що застосовують систему оподаткування, на якій знаходилися раніше, інформує ZN.ua .

Проте новостворені суб'єкти господарювання (що з'явилися з березня 2022 року) у разі зміни ставки мають подати до ДПС відповідну заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового кварталу.

"Якщо йдеться про ІІІ квартал 2023 року, то заяву слід подати до 15 червня", - уточнює Южаніна.

Ті, хто були платниками податку на прибуток, але після скасування спрощеної системи з особливостями мають намір залишитися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% (за умови відповідності критеріям, у тому числі за граничним обсягом річного доходу — 7,5 млрд. грн. третьої групи), мають подати до ДПС дві заяви:

у першому заповнити пункт 5.5 "Відмова від спрощеної системи оподаткування";

у другому (яке необхідно подати за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу 2023 року) — заповнити пункт 5.1 «Обрання чи перехід на спрощену систему оподаткування» з 01.07.2023 та підпункт 5.1.1, у якому вказати третю групу та обрану ставку залежно від реєстрації платником ПДВ.

При цьому податківці звертають увагу на те, що платник на загальній системі може ухвалити рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви один раз протягом календарного року.

Тобто платники податку на прибуток, які обрали спрощену систему з особливостями у 2023 році, не зможуть скористатися можливістю повторно зареєструватись платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що депутати ВР не встигли скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з 1 липня з технічних причин. Проте, за словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева, ці норми запрацюють із 1 серпня.