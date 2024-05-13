Названі найбільші платники податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»

За 2023 рік IT-компанії сплатили в державний бюджет 20,8 млрд грн податків, що на 7,4% більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє AIN.UA.

Названі найбільші платники податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»
Фото: НБУ

Податки від резидентів «Дія.City»

Топ-10 компаній-резидентів «Дія.City», які за даними YouControl перерахували в бюджет найбільше податків, очолила компанія Fintech Band, яка володіє monobank.

Сумарно компанія перерахувала 705,1 млн грн. 22 квітня 2024 року власник Олег Гороховський повідомив, що компанія заплатила 806 млн грн — різниця припадає на юридичні особи, які не є резидентами «Дія.City» (ТОВ «КОТО ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Терабайт», «ШЕЙК ТУ ПЕЙ» і «Кілобайт1024»).

Податки від IT-компаній

У другій таблиці наведені IT-компанії, які перерахували найбільшу суму до державного бюджету.

Є компанії, які потрапили в обидва списки, однак під час аналізу брали до уваги юридичних осіб.





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