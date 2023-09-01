Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року - 2,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нової пошти.