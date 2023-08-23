Місцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші гроші

За півтора року війни у місцеві бюджети надійшло 131, 8 млрд грн доходу від податку.

Станом на 1 липня 2023 року місцеві бюджети від початку повномасштабного вторгнення РФ отримали з виплат військовослужбовцям 131,78 млрд грн податку на доходи, однак перерахували силовим органам у вигляді субвенцій за цей період 15,94 млрд грн, пишуть “ Наші гроші ”, інформує ZN.ua .

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За даними видання, найбільший дохід отримали бюджети Дніпропетровської (12,29 млрд грн) і Львівської (11,41 млрд грн) областей разом з місцевими громадами (обласний бюджет плюс доходи міських, сільських і селищних громад). На них припадає 18% «військово-зарплатних» доходів усіх місцевих бюджетів по Україні. Найменше отримали Чернівецька (2,02 млрд грн) і Херсонська (1,29 млрд грн) області.

Місяць тому президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до представників місцевої влади, що “люди повинні відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. … бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають”.