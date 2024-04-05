Прибуток Samsung зріс у 10 разів

Операційний прибуток компанії Samsung у першому кварталі зросте більш ніж у 10 разів, перевершивши очікування ринку, оскільки ціни на мікросхеми почали відновлюватися після серйозного спаду завдяки буму штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Прибуток Samsung зріс у 10 разів

Зазначається, що найбільший у світі виробник чипів пам’яті та телевізорів оцінив зростання свого операційного прибутку до 4,89 млрд дол у кварталі. Це на 931% більше порівняно з 640 млрд вон роком раніше і стане найвищим операційним прибутком Samsung з третього кварталу 2022 року.

Але дохід не виправдав очікувань, ймовірно, зрісши на 11% порівняно з тим же періодом минулого року до 71 трлн вон, що нижче оцінки LSEG SmartEstimate в 72,3 трлн вон.

«Оскільки дохід був в основному на рівні, а операційний прибуток перевершив очікування, оцінка запасів флеш-чіпів NAND, можливо, покращилася. Попит на NAND покращився, що також могло покращити маржу», — сказав Пак Сун Сун, аналітик Korea Investor Relations Service.





Интересные новости
Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярдаЧистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда
Виробник морозива «Три ведмеді» купив завод у ПольщіВиробник морозива «Три ведмеді» купив завод у Польщі
Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»
Відключення світла діє на Харківщині, хоча є вірогідність обмежень у шести областях – МіненергоВідключення світла діє на Харківщині, хоча є вірогідність обмежень у шести областях – Міненерго
В Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — ДержстатВ Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — Держстат
Блок рекламы


Похожие новости
Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярдаЧистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда
Російські прибутки перевищили в 16 разів в 2023, — FTРосійські прибутки перевищили в 16 разів в 2023, — FT
Податок на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — ГетманцевПодаток на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — Гетманцев
Місцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші грошіМісцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші гроші
"Зерновий коридор": експорт зріс майже на 80%, але вивести всі надлишки продукції не вийде"Зерновий коридор": експорт зріс майже на 80%, але вивести всі надлишки продукції не вийде
Київський "Ермітаж" продали за ціною в 15 разів вищою від стартовоїКиївський "Ермітаж" продали за ціною в 15 разів вищою від стартової
Тариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зростеТариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зросте
Оренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незміннимиОренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незмінними
Прибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустановПрибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустанов
Пакет замовлень на французькі винищувачі Rafale зріс до 30 мільярдів євроПакет замовлень на французькі винищувачі Rafale зріс до 30 мільярдів євро
Последние новости
Подгружаем последние новости